Ali Koç maçı Oba'da izleyecek: Alanyaspor - Fenerbahçe maçına saatler kaldı

SÜPER Lig'de bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçına artık saatler kaldı. Dün özel bir uçakla Alanya'ya gelerek Adin Otel'e yerleşen Fenerbahçe kafilesi, bu akşamki maç saatini beklemeye başladı. Alanya Fenerbahçeliler Derneği yönetimi de bu sabah Adin Otel'e giderek Fenerbahçeli yöneticilerle kahvaltı yaptılar. Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen sabah kahvaltısında keyifli anlar yaşandı. Adin Otelleri sahibi Hasan Uysal da kahvaltıda ev sahipliği yaptı. Öte yandan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bugün helikopter ile Alanya'ya geleceği ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan maçı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte izleyeceği öğrenildi.