Ali Koç görevi resmen bıraktı

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu, 3 Kasım 2017 tarihli toplantısında 11 Kasım 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlık görevine, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmekte olan Sayın A. Ruşen Çetin'in getirilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

Yönetim Kurulumuz; 2004 yılından bu yana Derneğimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Sayın Ali Y. Koç'un Mayıs 2018'de yapılması beklenen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda “Başkan Adayı" olması nedeniyle, Derneğimizdeki görevinden istifa etme talebini beyan etmesi üzerine toplanmış, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A.Ruşen Çetin oybirliği ile başkan seçilmiştir.

Bu kararın ardından, yönetim kurulumuzun yedek listesinde ilk sırada yer alan Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru, “Asil Üyeliğe" getirilmiştir.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı : Sayın A. Ruşen ÇETİN

Başkan Yardımcısı : Sayın M. Burhan KARAÇAM

Başkan Yardımcısı : Sayın N. Erol BİLECİK

Muhasip Üye : Sayın Gökhan AKÇA

Genel Sekreter : Sayın Rıfat PERAHYA

ALİ KOÇ: AYRILIK ANLAMI TAŞIMIYOR

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç ise 1907 Fenerbahçe Derneği görevindeki değişim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

2004 yılından bu yana desteklerinizle büyük onur duyarak sürdürdüğüm 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlık görevimden ayrılma kararımı sizlerle 25. Yıl Balomuzda paylaşmıştım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adaylığıma dair sürecin tamamen şeffaf ve etik geçmesi niyetiyle aldığım bu karar, bizler için bir ayrılık anlamı taşımıyor.

Derneğimiz, yeni döneminde Sayın A.Ruşen Çetin'in öncülüğünde, Kulübümüze ve camiamıza yeni 'değerler' üretmeyi sürdürecektir. Bu vesileyle A.Ruşen Çetin'in başkanlığındaki yönetimimize başarı dileğimi bir kez de sizler aracılığıyla yinelemek istiyorum.

Dernekteki başkanlık görevime veda etme noktasında, birlikte görev yaptığım tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, birlikte hayata geçirdiğimiz onlarca projenin benim adıma kuşkusuz en değerlisi olan Anıtkabir Saygı Ziyaretleri'ni 13 yıldır aynı sadakat ve özveriyle gerçekleştiren 1907 UNİFEB'li gençlerimize, bir kez daha şükranlarımı sunuyor, dernekteki çalışma arkadaşlarımıza içten ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Değerli Üyelerimiz;

Bugüne kadar bana ve birlikte görev yaptığım yönetim kurullarına yönelik desteğiniz için sizlere tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

En içten saygı ve sevgilerimle,

