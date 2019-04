Ali Koç açıkladı: Bir Galatasaraylı 500 bin lira bağış yaptı!

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 11 Nisan günü vefat eden Can Bartu'yu anarak başlayan Ali Koç, "Mekanı cennet olsun kendisine yakışır bir uğurlama töreni yaptığımızı düşünüyorum. Basketbol ve futbolda ilk ve tek olan belki de hiçbir zaman kırılamayacak rekorları temsil ettikleri ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak sadece Fenerbahçe'nin değil tüm spor camiasında taht kuran efsanemizi unutmayacağız. İlk yönetim kurulu toplantısında alacağımız karar ile Can Bartu'yu ölümsüzleştirmek için heykel yapmak için karar alacağız." dedi.

"OBRADOVİC ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe Beko'nun 5'inci kez üst üste Euroleague'de Final-Four'a kaldığını hatırlatan Koç, "Obradovic, ekibi ve oyuncuları sağ olsunlar bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Bir kez daha, 5'inci kez Final-Four'dayız. Bu sene bu başarıları sağlarken rekor kırdık. İç sahada 15'te 15 yapan EuroLeague tarihindeki ilk takımız. 25 galibiyet alıp Final-Four'u a en çok galibiyetle giden takım olduk. Çok zor bir Zalgris deplasmanından geldik. Müthiş bir baskı vardı ama buna rağmen ciddi sakatlıklarımız oldu. Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Umarım İspanya'dan kupayı getirebiliriz. Bunu söylerken Efes'e de başarılar dilemek istiyorum. Tarihte ilk defa iki Türk takımı Final-Four da olacak. Ligde de hedefimiz lider bitirmemiz söz konusu. Ligde oynadığımız son 72 iç saha maçının hepsini kazanmışız. Dolayısıyla bir kez daha Obradovic'i, oyuncuları, teknik kadroyu tebrik ediyorum. Oyuncuların çok ciddi maliyeti var. Biz yönetim olarak ekonomik şartlarımız ne olursa olsun dengeleri sağlamak durumundayız. Hiçbir yönetimin bu başarılardan geri adım atma lüksü yok. Erkek basketboldaki açığımız futboldaki açığımızın yarısına eşit değerde" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME BAŞLAYACAKTIR"

Fenerbahçe Üniversitesi'nin yapılan iş birliği ile Ekim ayında eğitime başlayacağını belirten Koç, "Fenerbahçe Kulübü bir vakıf kurdu ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversite kurulması sağlandı. Geçen sene eğitim vermesi planlanıyordu, yönetim değişti. Biz geldiğimizde konuyu irdeledik kontenjan katalogları yayınlanacaktı ama baktık ki elimizdeki imkanlarla Fenerbahçe'ye yakışır şartlarda eğitim sağlanamayacağını gördük. Bir üniversite kurmak için finansal cephanemiz yoktu. Üniversite için nasıl bir kaynak toplandığına baktığımızda 1.4 milyon toplandığını gördük. Eski yönetim için Vefa Küçük dışında bir lira bağış yapan yoktu. Bizim o sene üniversiteyi hayata geçirmemiz söz konusu değildi. Üniversite faaliyetlerine başlayamadığımız tarihte vakfa vakfettiğiniz tarihte başlayamazsanız hami üniversiteye devri söz konusuydu yani Boğaziçi Üniversitesi'ne. Mevcut şartlara bunu kendimizin yapması uygun değildi. Hami üniversiteye devretmek de olmazdı. 3'üncü seçenek olan iş birliği üzerinde yoğunlaştık. Bu arada bizimle pek çok iş birliği yapmak isteyenler oldu. Medicana Grubu ile işbirliği yapmaya karar verdik. Yaptığımız iş birliği anlaşması ile Eklim ayında Fenerbahçe Üniversitesi eğitime başlayacaktır. Ataşehir'de bulunan binamızda faaliyete geçecektir" diye konuştu.

"BENİ KIZDIRMAYA BAŞLADILAR ARTIK ALTTAN ALMIYORUM"

Koç, "Türkiye tarihinde hiç görüşmemiş bir hibe yapıldı derneğimize. Sermaye artışıyla yüzde yüz katılım sağlandı. 122 milyon Euro'luk yeni bir giriş sağladık kulübümüze. Beni kızdırmaya başladılar artık alttan almıyorum. Biz geldiğimiz zaman 97 milyon liralık ödenmesi gereken faktoring borcu vardı. Bize de haciz işlemleri başlattılar. Oturduk savaşarak, kavga ederek boruçların faizini yüzde 20'lere indirdi. Söz konusu Fenerbahçe ise maddi ve manevi cömertlikleri hiç bir camia ile kıyaslanamaz. Bundan da cesaret alarak inandığımız güvendiğimiz için finansal özgürlük haritamız için bu kampanyayı harekete geçirdik. İsmini vermeyeceğim bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı." ifadelerini kullandı.