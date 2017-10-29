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Ali Efe Yeğin, Avrupa Şampiyonu oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Ali Efe Yeğin, Balkan Motosiklet Birliği'nin (BMU) Yunanistan'da düzenlediği BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 11'inci ve 12'nci ayak yarışlarını kazanıp Avrupa şampiyonu oldu

Ali Efe Yeğin, Avrupa Şampiyonu oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Ali Efe Yeğin, Balkan Motosiklet Birliği'nin (BMU) Yunanistan'da düzenlediği BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 11'inci ve 12'nci ayak yarışlarını kazanıp Avrupa şampiyonu oldu

29 Ekim 2017 Pazar 17:29
Ali Efe Yeğin, Avrupa Şampiyonu oldu
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BMU Avrupa Şampiyonası'nın son iki etabına klasman birincisi olarak katılan Yeğin, yenilgisiz olarak Türkiye'ye kupa getirdi. Gözünü dünya şampiyonluğuna çevirenAli Efe Yeğin, "Başarımın sırrı azimle ve sabırla çok çalışmak. Benden desteğini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Avrupa'da pek çok ülkede İstiklal Marşı'mızı çaldırmamdaki en büyük etken bana verilen destek. Eğer Dünya Şampiyonası'nda yarışma imkanı verilirse Balıkesir'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ali Efe YeğinAvrupa ŞampiyonBalıkesir Büyükşehir Belediyespor
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