Ali Efe Yeğin, Avrupa Şampiyonu oldu

BMU Avrupa Şampiyonası'nın son iki etabına klasman birincisi olarak katılan Yeğin, yenilgisiz olarak Türkiye'ye kupa getirdi. Gözünü dünya şampiyonluğuna çevirenAli Efe Yeğin, "Başarımın sırrı azimle ve sabırla çok çalışmak. Benden desteğini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Avrupa'da pek çok ülkede İstiklal Marşı'mızı çaldırmamdaki en büyük etken bana verilen destek. Eğer Dünya Şampiyonası'nda yarışma imkanı verilirse Balıkesir'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.