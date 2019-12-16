Aleyna'ya coşkulu karşılama

ANTALYA BŞB ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz, İsrail'in Eilat kentinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kaymaz, 15 yaş altı 81 kiloda koparmada 83, silkmede 103 kilo kaldırarak rekor kırdı. 3 ayrı kategoride Avrupa rekoru kıran Kaymaz, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Başarılı sporcu Aleyna Kaymaz, "Heyecanlı ve mutluyum. Gurur verici bir şey. Başardığım için mutluyum. Olimpiyatta da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" dedi. Antrenör Ekrem Celil ise Aleyna'nın yetenekli bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Toplamda 8 rekor kırdı. Bu işler sürekli emek ister. Aleyna daha iyi bir sporcu olacak. Vatanımıza, Antalyamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.