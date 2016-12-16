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Alexis Sanchez'e vergi borcu yüzünden haciz geldi!

Katalan basını, Alexis Sanchez'in borcu nedeniyle Barcelona'daki evine, maliye tarafından haciz konulduğunu yazdı

Alexis Sanchez'e vergi borcu yüzünden haciz geldi!

Katalan basını, Alexis Sanchez'in borcu nedeniyle Barcelona'daki evine, maliye tarafından haciz konulduğunu yazdı

16 Aralık 2016 Cuma 14:36
Alexis Sanchez'e vergi borcu yüzünden haciz geldi!
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ARSENAL forması giyen Şilili futbolcu Alexis Sanchez'in borçlarından dolayı Barcelona'daki evine haciz konulduğu iddia edildi.
Katalan spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, eski Barcelonalı futbolcu Alexis Sanchez'in 2011, 2012 ve 2013 yıllarından olan toplam 3,7 milyon avroluk borcunu maliyeye ödemediği için evine haciz konulduğunu öne sürdü.
Haberde verilen detaylarda Alexis Sanchez'in 2011, 2012 ve 2013 yıllarından toplam vergi borcunun 2 milyon 297 bin 118 avro 75 sent olduğu, bunun üzerine faiz ve cezaların da eklendiği bildirildi.
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Alexis Sancheze Vergi Borcu Yüzünden Haciz Geldi!Alexis SanchezBarcelonaKatalanEl Mundo Deportivo
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