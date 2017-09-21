Alex: 'Eğer son golüm olacağını bilseydim...'

FENERBAHÇE'NİN gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olan Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübe olan gönül bağını bir kez daha gösterdi. Resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bugünün kendisi için önemini anlatan Alex de Souza, takipçilerini duygulandırdı.
Alex de Souza, yaptığı paylaşımda “20.09.2012’de, Kadıköy’deki son golümü attım. Eğer son golüm olacağını bilseydim, sevincimi daha çok yaşardım” yazdı.
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