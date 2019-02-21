Alex de Souza'ya müthiş teklif!

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe- Atiker Konyaspor maçını izleyen ve 7 yıl aranın ardından Fenerbahçe TV'ye çıkarak açıklamalarda bulunan Alex de Souza'ya Sarı-Lacivertli yönetimin çok önemli bir görev için teklif yaptığı bildirildi.

Alex de Souza'ya müthiş teklif!
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ALEX'e futbol direktörlüğü görevini teklif edildiği öğrenildi. 

TEKLİFTEN ÇOK DUYGULANDI 

Tekliften çok mutlu olan ve duygulanan efsane yıldızın ailesiyle görüşmesinin ardından cevap vereceği öğrenildi. 

TRANSFER KARARLARINI VERECEK

Alex'e yapılan futbol direktörlüğü görevinde efsane yıldız, takımla yönetim arasında köprü görevi göreceği gibi transfer edilecek futbolcuların tespiti ve yeterliliği gibi konularda söz sahibi olacak.

COMOLLİ'NİN GÖREVİ DEĞİŞMEYECEK

Alex transfer görüşmelerinde ise yer almayacak. Bu görev Comolli'nin olacak. Yönetim Alex'in geri gelmesinin camia üzerinde pozitif etki oluşturacağını hesap ediyor. 

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