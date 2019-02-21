Alex de Souza'ya müthiş teklif!

ALEX'e futbol direktörlüğü görevini teklif edildiği öğrenildi.

TEKLİFTEN ÇOK DUYGULANDI



Tekliften çok mutlu olan ve duygulanan efsane yıldızın ailesiyle görüşmesinin ardından cevap vereceği öğrenildi.

TRANSFER KARARLARINI VERECEK



Alex'e yapılan futbol direktörlüğü görevinde efsane yıldız, takımla yönetim arasında köprü görevi göreceği gibi transfer edilecek futbolcuların tespiti ve yeterliliği gibi konularda söz sahibi olacak.

COMOLLİ'NİN GÖREVİ DEĞİŞMEYECEK



Alex transfer görüşmelerinde ise yer almayacak. Bu görev Comolli'nin olacak. Yönetim Alex'in geri gelmesinin camia üzerinde pozitif etki oluşturacağını hesap ediyor.