Aldığı parayı beğenmeyen Mesut, yeni takımıyla anlaştı

ARSENAL, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın konuğu oldu ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu yazdan beri sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak olan Mesut Özil'in transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ARKADAŞLARINA MANCHESTER'A GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

İngiltere'den Mirror, Alman futbolcunun takım arkadaşlarına Manchester United'a transfer olacağını söyledi.

Arsenal'de haftalık 300 bin euro kazanan Mesut Özil'in, yeni kontrat için 400 bin euro talep ettiği ve taraftarların anlaşamadığı kaydedildi.

MOURİNHO İSTİYOR

Daha önce Real Madrid'de Mesut Özil'in teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Alman oyuncuyu özellikle istediğini yönetime bildirdi.

Real Madrid'den 2013 yılında 47 milyon euro karşılığında Arsenal'e gelen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil, bu sezon 6 maçta 396 dakika sahada kaldı.