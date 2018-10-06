Alanya'ya Erzurum freni

SPOR Toto Süper Lig'de 4'te 4 yapan Aytemiz Alanyaspor, 5'te 5 hedefiyle çıktığı Erzurumspor maçında beklemediği bir yenilgi aldı. Cisse, Tzavellas, Sackey, Welinton ve MBilla'dan yoksun çıktığı maçta rakibine 1-0 yenilen turuncu yeşillilerin 4 maçlık galibiyet serisi de son buldu. Alanyaspor, mücadeleye Ufuk, Bainano, Merih, Barış, N'Sakala, Maniatis, Ceyhun, Villafanez, Efecan, Fernandes ve Bobo ilk 11'i ile başladı. Maçın 20. dakikasında sakatlanan kaleci Ufuk Ceylan, yerini Haydar Yılmaz'a bıraktı. İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve devre golsüz sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına da aynı ilk 11 ile başlayan turuncu yeşilliler, 54'de Taylan Antalyalı'nın golüne engel olamadı. Geri kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Aytemiz Alanyaspor, 4 hafta aradan sonra mağlup oldu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 18:12