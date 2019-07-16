Alanyaspor'un yeni hedefi Lokman

FENERBAHÇE'NİN Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde 2. etap kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor. Daha önce kale, orta saha ve hücum bölgesine takviyeler yapan turuncu yeşilli yönetim, yeni transferini ise savunma bölgesine yaptı. Alanyaspor yönetiminin Erzurumspor'da forma giyen stoper Lokman Gör ile her konuda anlaştığı ve oyuncu ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Erzurumspor’da başarılı bir sezonu geride bırakan kaptan Lokman Gör, sosyal medya hesaplarından da bir veda mesajı yayınladı. Erzurumspor'a teşekkürlerini sunan Lokman Gör, şu ifadeleri kullandı: "Teşekkürler Erzurumspor ailesi. Burası artık benim ailem, beni ben yapan yer. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, çalışanlara, personele teşekkür ediyorum. Onurla, gururla taşıdığım Erzurumspor formasıyla artık veda vakti. Asıl teşekkür başkanıma ve Erzurumspor taraftarlarına. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir gün tekrar buluşmak dileğiyle layık olduğu süper lige dönmek için 12. adam olarak tüm dualarımla, kalbimle sizinle olacağım. Hoşçakal Erzurumspor."

Son iki sezondur Erzurumspor forması giyen Lokman Gör, mavi beyazlı forma ile 56 maçta ter dökdü. Başarılı futbolcu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 23:00