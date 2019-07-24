Alanyaspor'un rakibi Gazişehir

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren temsilcimiz Alanyaspor, 4'üncü hazırlık maçını 25 Temmuz Perşembe günü Gazişehir Gaziantepspor ile yapacak. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, Topuk Yaylası Tesislerinde oynanacak. Daha önce 3 hazırlık maçı yapan, bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan turuncu yeşilli takım, Gazişehir'e karşı oynayacağı mücadeleyi kazanarak yeni sezon öncesi moral depolamak istiyor. Hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdüren Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Oldukça hırslı oldukları gözlenen futbolcular, Erol Bulut'un gözüne girmek için yarıştı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 19:24