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Alanyaspor'un rakibi belli oldu

Alanyaspor'un Türkiye Kupası ikinci turundaki rakibi belli oldu

Alanyaspor'un rakibi belli oldu

Alanyaspor'un Türkiye Kupası ikinci turundaki rakibi belli oldu

17 Eylül 2013 Salı 16:47
Alanyaspor'un rakibi belli oldu
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ALANYASPOR'un Türkiye kupasındaki rakibi Gaziosmanpaşa oldu. Önümüzdeki hafta ortasındaki müsabaka İstanbul'da oynanacak. "Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi Kucaklıyor" sloganı ile bu yıl 52.'si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları kurası, İstanbul Ataköy Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde çekildi.

Yayıncı Kuruluş A Haber'den canlı yayınlanan kura çekimine, Profesyonel Kurul Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri ve Ziraat Bankası yetkilileri katıldı.
'TÜRKİYE'YE YAKIŞIR MAÇLAR İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Profesyonel Kurul Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar, "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Futbol Federasyonu'na, Türkiye'ye yakışır maçlar izlemeye devam edeceğiz. 1 yıl önce Türkiye'nin bütün sathına yayılan ve tüm illerimizin temsil edildiği Ziraat Türkiye Kupası'nda, çok renkli mücadelelerin yaşanacağına inanıyorum. Burada gerçekleştireceğimiz çekilişle alt liglerimizde yer alan takımlarımız, Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig takımları ile eşleşecek. Sadece takımlar değil, şehirler kucaklaşacak, şehirlerimizin tanıtımı sağlanacak. 2. Tur Müsabakaları kura çekiminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Koşar'ın konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. 1. Tur'dan yükselen 40 takım ile Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 36, PTT 1. Lig'de mücadele eden 19 ve Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılmayan 13 takım yer aldığı kura çekiminde, seri başı olan 54 takım, diğer 54 takımla eşleşti.
Alanyaspor'un kurasını Kulüp 2. başkanı Kamil Köseoğlu'nun oğlu İzzet Köseoğlu çekti.



"ZİRAAT Türkiye Kupası Türkiye'yi Kucaklıyor" sloganı ile bu yıl 52'ncisi düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası 2. tur müsabakaları kurası, bugün saat 14.00'te Ataköy Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde çekilecek. Yayıncı Kuruluş A Haber'den canlı yayınlanacak kura çekiminde, 1. Tur'dan yükselen 40 takım ile Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 36, PTT 1. Lig'de mücadele eden 19 ve Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılmayan 13 takım yer alacak. Toplam 108 takımın katılacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları kura çekilişinde 54 takım seri başı olacak ve diğer 54 takım ile eşleşecek. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları 24-25-26 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve 54 takım 3. Tur Müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.


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Son Güncelleme: 17.09.2013 16:49
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporKURA ÇEKİLİŞMaç
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