Alanyaspor'un kupada rakibi Adanaspor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın 5. tur eşleşmeleri dün yapıldı. Kupanın 4. tur maçında İnegölspor'u eleyen ve 5. tura yükselen Aytemiz Alanyaspor'u, kura çekiminde Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik temsil etti. Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi sonunda, Alanyaspor'un rakibi TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor takımları ile 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3,4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17,18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. Alanyaspor ilk maçını Alanya'da, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak.