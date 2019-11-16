Alanyaspor'un konuğu Adana Demirspor
Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak ve taraftarlara ücretsiz olacak
SPOR 16.11.2019, 00:05 16.11.2019, 07:09
Cemali AYGIR
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. Yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı yapacak olan turuncu yeşilliler, bir taraftan da Göztepe maçının çalışmalarını sürdürüyor. Dünü çift antrenmanla tamamlayan Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, sabah salonda kuvvet çalışması yaptılar. Ardından pas çalışması ile devam eden turuncu yeşilliler, günün ikinci antrenmanını ise saat 16.00'da gerçekleştirdi. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana 5'e 2 top kapma çalışması ile başlayan oyuncular, daha sonra çift kale maç yaptılar. Alanyaspor, yarın Adana Demirspor ile yapacağı hazırlık maçının ardından Göztepe mesaisine kaldığı yerden devam edecek.
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