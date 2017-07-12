Alanyaspor'un kombineleri satışa çıkıyor

ALANYASPOR Kulübü, yeni sezon kombine fiyatlarını dün belirledi. Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Alanyaspor'un iç saha maçları için sezonluk kombine alacak olanlar, yarından itibaren kulübün yanında yer alan passolig ofisinden kartlarını temin edebilecekler.
İşte kombine fiyatları:
1.Kategori: Vip Tribün : 2500 TL
2.Kategori: Maraton Tribünü : 500 TL
3.Kategori: Kapalı Tribün : 500 TL
4.Kategori: Kuzey Kale Arkası Tribünü : 300 TL
5.Kategori: Güney Kale Arkası Tribünü : 300 TL
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İyi Seyirler.
Yönetime helal olsun bu yılda seyirci gelmesin diye kombineleri yüksek tutmuş.500 TL. yapıp 1000 kombine satılacağına 400 tl. yapılıp 3000 kombine satılsa daha kazançlı olmaz mı?