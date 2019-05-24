Alanyaspor'un gururları: Efecan ve Ozan Milli Takım'da

AYTEMİZ Alanyaspor'da hucümun önemli silahlarından olan Efecan Karaca ve orta saha Ozan Tufan, A Milli Takımımızın aday kadrosuna yeniden çağırıldı. A Millilerin Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Efecan Karaca ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Aytemiz Alanyasporlu eski futbolcu Merih Demiral da yeniden Milli Takıma çağırıldı.

İŞTE A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU:

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Abdulkadir Ömür, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 23:43