Alanyaspor'un genç yıldızı Terim'in radarında

02 Mart 2015 Pazartesi 20:16
GEÇTİĞİMİZ yıl Alanyaspor formasıyla 32 maçta 16 gol kaydederek takımın PTT 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan genç oyuncu bu sezon da attığı ve attırdığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Bu sezon PTT 1. Lig'de 5. sıraya kadar yükselen Alanyaspor'da Emre, 21 maçta 8 gol kaydederken, 7 golün de hazırlayıcısı oldu.
4 BÜYÜKLER İZLEMEDE
Emre Akbaba'nın başarılı performansı başta Trabzonspor olmak üzere Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi. 4 büyüklerin scout ekiplerinde yer alan hocaların Alanyaspor maçlarında Emre Akbaba'yı izleyip takip ettikleri gelen bilgiler arasında. Hafta sonu oynanılan Alanyaspor-Altınordu maçına yetkili gönderen Bursaspor dışında Başakşehir ve Kasımpaşa gibi diğer Süper Lig kulüplerinin gözü de oyuncunun üzerinde.
MİLLİ TAKIM SÜRPRİZİ
Futbolda altyapı eğitimini Fransa'da alan saha içi temposuyla birlikte disiplinli görüntüsüyle otoritelerden tam not alan Emre'nin, A Milli Takım'a çağrılabileceği öğrenildi. A2 Milli Takım Teknik Direktörü Müfit Erkasap ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan'ın Emre'yi izleyerek oyuncu hakkında olumlu rapor verdikleri belirtildi.
TEKNİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Etkili sol ayağının yanı sıra sağ ayağını da kullanabilen 1992 doğumlu Emre, orta sahanın her mevkisinde görev alabiliyor. Yüksek teknik kapasitesinin yanı sıra, hızı, bitirici pasları, duran toplardaki başarısı ve oyunu dikine oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 19:24