Alanyaspor'un genç yıldızı Terim'in radarında





GEÇTİĞİMİZ yıl Alanyaspor formasıyla 32 maçta 16 gol kaydederek takımın PTT 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan genç oyuncu bu sezon da attığı ve attırdığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Bu sezon PTT 1. Lig'de 5. sıraya kadar yükselen Alanyaspor'da Emre, 21 maçta 8 gol kaydederken, 7 golün de hazırlayıcısı oldu.





4 BÜYÜKLER İZLEMEDE

Emre Akbaba'nın başarılı performansı başta Trabzonspor olmak üzere Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi. 4 büyüklerin scout ekiplerinde yer alan hocaların Alanyaspor maçlarında Emre Akbaba'yı izleyip takip ettikleri gelen bilgiler arasında. Hafta sonu oynanılan Alanyaspor-Altınordu maçına yetkili gönderen Bursaspor dışında Başakşehir ve Kasımpaşa gibi diğer Süper Lig kulüplerinin gözü de oyuncunun üzerinde.





MİLLİ TAKIM SÜRPRİZİ





Futbolda altyapı eğitimini Fransa'da alan saha içi temposuyla birlikte disiplinli görüntüsüyle otoritelerden tam not alan Emre'nin, A Milli Takım'a çağrılabileceği öğrenildi. A2 Milli Takım Teknik Direktörü Müfit Erkasap ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan'ın Emre'yi izleyerek oyuncu hakkında olumlu rapor verdikleri belirtildi.







TEKNİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR



