Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanyaspor'un genç yıldızı Terim'in radarında

PTT 1. Lig'de Albimo Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor

Alanyaspor'un genç yıldızı Terim'in radarında

PTT 1. Lig'de Albimo Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor

02 Mart 2015 Pazartesi 20:16
Alanyaspor'un genç yıldızı Terim'in radarında
banner404

GEÇTİĞİMİZ yıl Alanyaspor formasıyla 32 maçta 16 gol kaydederek takımın PTT 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan genç oyuncu bu sezon da attığı ve attırdığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Bu sezon PTT 1. Lig'de 5. sıraya kadar yükselen Alanyaspor'da Emre, 21 maçta 8 gol kaydederken, 7 golün de hazırlayıcısı oldu. 

4 BÜYÜKLER İZLEMEDE
Emre Akbaba'nın başarılı performansı başta Trabzonspor olmak üzere Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi. 4 büyüklerin scout ekiplerinde yer alan hocaların Alanyaspor maçlarında Emre Akbaba'yı izleyip takip ettikleri gelen bilgiler arasında. Hafta sonu oynanılan Alanyaspor-Altınordu maçına yetkili gönderen Bursaspor dışında Başakşehir ve Kasımpaşa gibi diğer Süper Lig kulüplerinin gözü de oyuncunun üzerinde.

MİLLİ TAKIM SÜRPRİZİ


Futbolda altyapı eğitimini Fransa'da alan saha içi temposuyla birlikte disiplinli görüntüsüyle otoritelerden tam not alan Emre'nin, A Milli Takım'a çağrılabileceği öğrenildi. A2 Milli Takım Teknik Direktörü Müfit Erkasap ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan'ın Emre'yi izleyerek oyuncu hakkında olumlu rapor verdikleri belirtildi. 

TEKNİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR


Etkili sol ayağının yanı sıra sağ ayağını da kullanabilen 1992 doğumlu Emre, orta sahanın her mevkisinde görev alabiliyor. Yüksek teknik kapasitesinin yanı sıra, hızı, bitirici pasları, duran toplardaki başarısı ve oyunu dikine oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.03.2015 19:24
Anahtar Kelimeler:
TerimAlanyasporAlbimoEmre Akbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim