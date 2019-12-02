Alanyaspor'un eski yıldızı Merih Demiral paylaşılamıyor! Dev kulüpler...
A Milli Futbol Takımımızın başarılı futbolcusu Merih Demiral, dev kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor
SPOR 02.12.2019, 16:59 02.12.2019, 17:01
İTALYA ve İngiltere’de yer alan haberlerde, Manchester United ile Arsenal’in 21 yaşındaki stoper için yarışta olduğu vurgulandı.
Juventus’un genç savunmacı için 34 milyon sterlinlik (252 Milyon TL) bir değer biçtiği ifade edildi. Öte yandan Milan’ın da kiralamak için takipte olduğu bildirildi.
Ancak İngiltere’nin dev kulüplerinin çok istekli olduğu ve bonservis bedeli ödemeye yanaştıkları aktarıldı.
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