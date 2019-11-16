Alanyaspor'un eski oyuncusu Merih Demiral için tarihi karar!

JUVENTUS forması giyen Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor.TFF Yönetimi, Merih’in Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva’daki müzeye kaldırma kararı aldı.Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.

