'Alanyasporum Okulumda' projesinde 19. buluşma

ALANYASPOR Kulübü tarafından organize edilen 'Alanyasporum Okulumda' projesinin 19. durağı Özel Hüseyin Girenes Fen Lisesi oldu. Etkinliğe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Uslu, Enver Vural ve hayırsever işadamı Hüseyin Girenes, futbolcular Haydar Yılmaz, Welinton, Steven Coulker ve Emre Bekir katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Okul Müdürü Şennur Aykut'un konuşmasıyla devam etti. Ardından proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz, projenin amacı hakkında bilgi verdi. Daha sonra kürsüye çıkan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bizim amacımız Passolig satmak değil. Amacımız şehrimizin takımına sahip çıkmanızı sağlamak. Hem sizlere maçları ücretsiz izletmek, hem de şehrinizin takımını tribünlere gelerek desteklemenizi istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Okul Müdürü Şennur Aykut, Başkan Çavuşoğlu'na çiçek, Başkan Çavuşoğlu ise Aykut'a üzerinde okulun ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti. Daha sonra futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik sonunda ise futbolcular, öğrencilerin formalarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.