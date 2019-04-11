'Alanyasporum Okulumda' projesinde 18'inci buluşma

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü tarafından yapılan 'Alanyasporum Okulumda' projesinin 18'inci durağı Özel Alanya Bil Koleji oldu. Değirmendere İlkokulu ve Obaköy İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin de yer aldığı etkinliğe Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Uslu, Enver Vural ve Hüseyin Girenes, turuncu yeşilli futbolcular Taha Yalçıner, Joel Obi, Josef Sural ve Hakan Erçelik katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Okul Müdürü Oğuzhan Toprak'ın konuşmasıyla devam etti. Ardandan proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz, projenin amacı hakkında bilgi verdi. Projenin 18'inci ayağında öğrencilerle buluştukları için son derece mutlu olduklarını belirten Yılmaz, "İlk kez bir Süper Lig takımı okulunuza geldi. Bugünü asla unutmayacaksınız. Bu coşkuyu maçlarda ve tribünde de istiyoruz. Asıl amacımız küçük yaşlardan itibaren sizlere Alanyaspor sevgisini tattırmaktır" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğu ise "Aranızda İstanbul takımları tutanlar vardır. O takımların başkanları, yöneticileri ve futbolcuları sizin okulunuza gelir mi? Kim gelir? Şehrinizin takımı gelir. Alanya’nın takımı gelir. Onlar her zaman sizinle beraberdir. Biz de sizleri tribünlerde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Okul Müdürü Oğuzhan Toprak'ın, Başkan Çavuşoğlu'na çiçek, Başkan Çavuşoğlu ise Toprak'a üzerinde okulun ismi yazan Alanyaspor forması verdi.

Etkinlik sonunda ise futbolcular, öğrencilerin formalarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 16:50