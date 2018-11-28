'Alanyasporum Okulumda' projesinde 17’nci buluşma

ALANYASPOR'UM Okulumda projesinin 17'nci durağı Fatma Özmüftüoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Futbolcular Ioannis Maniatis, Lucas Villafanez, Barış Başdaş ve İsmail Ünal'ın öğrencilerle bir araya geldiği etkinliğe Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Karadağ'ın konuşmasıyla devam etti. Ardandan proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz, projenin amacı hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise tüm öğrencileri Alanyaspor'a destek vermeye davet etti. Daha sonra kürsüye çıkan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğu da "Amacımız Passolig satmak değil. Sizleri şehrin takımı olan Alanyaspor'un taraftarı yapmak. 3 yıldır Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Sizlere ücretsiz bir şekilde maç izletmek, tribünde olmanızı sağlamak ve şehrimizin takımına destek vermenizi sağlamak bizim için çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Karadağ, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na çiçek, Başkan Çavuşoğlu ise Lise Müdürü Karadağ'a üzerinde okulun ismi yapan Alanyaspor forması verdi.

Etkinlik, turuncu yeşilli futbolcuların öğrencilerin ürünlerini imzalamasıyla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 13:14