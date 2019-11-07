'Alanyasporum Okulum'da projesinde 21. buluşma

BUGÜN okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Girenes, Mehmet Güler ve Enver Vural, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, genel müdür Muhammed Ak, yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı ve futbolcular Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ile Fabrice N'Sakala katıldı. TED Alanya Ortaokul ve Lise Müdürü Kenan Saygı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz'ın projenin amacına ilişkin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan proje yöneticisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise iyi günde olduğu gibi kötü günde de Alanyaspor'un yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

FORMA HEDİYE ETTİ

Etkinlikte bir konuşma yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise projenin amacının öğrencilere küçük yaşlardan itibaren Alanyaspor sevgisini aşılamak olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından başkan Hasan Çavuşoğlu, TED Alanya Ortaokul ve Lise Müdürü Kenan Saygı ile İlkokul Müdürü Ferah Çavuşoğlu Karakaş'a Alanyaspor forması hediye etti. TED Alanya Ortaokul ve Lise Müdürü Kenan Saygı ile İlkokul Müdürü Ferah Çavuşoğlu ise Hasan Çavuşoğlu'na plaket taktim etti. Futbolcular ise daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayarak formalarını imzaladı.