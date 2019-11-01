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Alanyasporlu yönetici isyan etti: 'Hakem hataları olmasa 3-5 puan fark olurdu'

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'un son 3 haftadır bariz hakem hataları ile puan kayıpları yaşadığını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, "TFF ve MHK'nın bu hatalı hakem kararları sonrasında ne gibi bir yaptırım uyguladığını merak ediyoruz ve bundan sonra oynayacağım maçlarda da hakem hatalarıyla karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endişe duyuyoruz" dedi.

SPOR 01.11.2019, 15:32 01.11.2019, 15:34
Alanyasporlu yönetici isyan etti: 'Hakem hataları olmasa 3-5 puan fark olurdu'
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AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Kamuoyuna Duyuru; Süper Lig’in son 3 haftasında aleyhimize yapılan bariz hakem hataları bizleri hem üzmüş, hem de fazlasıyla mağdur etmiştir.
Ligin lideri olduğumuz bu dönemde, özellikle Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aleyhimize verilen hakem kararları şüpheye mahal vermeyecek şekilde hatalı idi. Bu denli açık pozisyonlarda verilen hatalı kararlar önümüzdeki haftalar öncesi bizleri endişelendirmektedir. Hatalar zinciri bundan 3 hafta önce oynanan Beşiktaş maçıyla başlamıştır. Maçın hakemi Arda Kardeşler, 19'uncu dakikada Burak Yılmaz'ın futbolcumuz Ceyhun Gülselam'a kasıtlı bir şekilde dirseğiyle vurduğu pozisyonda kırmızı kart vermesi gerekirken, pozisyonu sarı kartla geçiştirmiştir. İzleyen herkesin ‘çok net kırmızı kart’ dediği bu pozisyonda sarı kart kararının çıkması kalfalarda soru işareti uyandırmıştır. Aynı maçın 60'ıncı dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde topu bariz bir şekilde elle oynamasına rağmen hakem Arda Kardeşler bu pozisyonu da es geçmiştir. Bu maçta VAR hakemi olan Volkan Bayarslan da hem Burak'ın, hem de Atiba'nın pozisyonlarını görmezden gelmiş ve herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Bulunduysa da hakem Arda Kardeşler bu uyarıyı dikkate almamıştır. Bu maçta hakemin yanlış kararları nedeniyle takımımız puan kaybetmiştir.
Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabakada ise Samudio’ya verilmesi gereken kırmızı kart, sarı kartla geçiştirmiştir. 

'HAKEMLER 3-5 PUAN FARKINI ENGELLEDİ'
Geçtiğimiz hafta oynadığımız Gaziantep FK maçının son dakikasında da rakip oyuncu Morais'in kendisini yere bıraktığı pozisyonda, hakem Serkan Tokat seyirci baskısıyla faul kararı vermiş ve bu pozisyon kalemizde golle sonuçlanmıştır. Bu hatalı kararla da 2 puan kaybı yaşanmıştır. 71 yıllık şanlı tarihinde ilk kez lider konumda olan takımımız aleyhine son 3 haftada art arda verilen bu kararlara bir anlam veremiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun da hakemlerin bu hatalı kararları sonrasında ne gibi bir yaptırım uyguladığını merak ediyoruz. Bundan sonra oynanacak maçlarda da hakem hatalarıyla karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endişe duyuyoruz. Süper Lig'in en çok gol atan ve en çok pozisyona giren takımlarından biri olan Aytemiz Alanyaspor liderliğe bileğinin hakkıyla gelmiştir. Son 3 haftadaki hakem hataları olmasaydı 3-5 puan farkla lider olabilirdik. Temennimiz, MHK ve hakemlerimizin maçları yönetirken bir an önce büyük - küçük takım ayrımını bırakması, VAR sisteminin işletilmesi, hakemlerin de VAR'ı gerekli yerlerde en güzel şekilde kullanmasıdır. Hakem hatalarının en aza inmesi ve maçların adil bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuzdur. Saygılarımla...

Metin Fahri Özçelik
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu"

#Alanyaspor #yönetici #hakem hataları
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