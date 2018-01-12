Alanyasporlu yıldız yuvadan uçuyor mu?

BUGÜN Alanya'ya gelerek takımının hazırlık kampına dahil olacak olan Brezilyalı oyuncu Vagner Love'ın, yuvadan uçmak üzere olduğu iddia edildi. Habertürk'te yer alan habere göre, golcü futbolcunun Flamengo ile dirsek temasında olduğu iddia edildi.

İşte Habertürk'de yer alan o iddialar:

"Alanyaspor'da Vagner Love dönemi sona ermek üzere... Ülkesi Brezilya'nın Flamengo takımı tarafından transfer edilmek istenen yıldız isim, kırmızı-siyahlı takıma yeşil ışık yaktı.

Brezilya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan yıldız futbolcu, 'Flamengo'nun bir ilgisi var. Şimdi yolculuk zamanı. Türkiye'de başkanın ne karar vereceğini göreceğiz. Zor olacağı kesin. Sözleşmemi yenilediğimden bu yana 5 ay geçti. Benim kalbim Flamengo için atıyor, Flamengo benim takımım. Maaşta yaşanan gecikme, serbest kalmak için bir neden olarak görülmüyor. Taraflar, Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak ve başkan ile aramızdaki ilişki de önemli olacak' diye konuştu.

Brezilya'dan Globo, Flamengo ile Vagner Love'ın maaş konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Love'ın Alanyaspor'da 2 aydır maaşını alamadığı öne sürülürken önce bonservisiyle, olmazsa kiralık olarak anlaşmaya çalışılacağı belirtildi.