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Alanyasporlu yıldız Vagner Love durdurulamıyor

Geçen sezon attığı 23 golle Süper Lig'de gol kralı olan Brezilyalı Vagner Love, bu sezon 7 haftada attığı 7 golle, Burak ve Gomis'i yakaladı

Alanyasporlu yıldız Vagner Love durdurulamıyor

Geçen sezon attığı 23 golle Süper Lig'de gol kralı olan Brezilyalı Vagner Love, bu sezon 7 haftada attığı 7 golle, Burak ve Gomis'i yakaladı

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:48
Alanyasporlu yıldız Vagner Love durdurulamıyor
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GEÇTİĞİMİZ sezon Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması ile 23 gole imza atarak 'Gol Kralı' unvanını elinde bulunduran Vagner Love, yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor.  Trabzonspor deplasmanında 3 gole birden imza atarak 'Hat-Trick' yapan Brezilyalı oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da attığı 2 golle takımının gol yükünü sırtladı. Galatasaray'da forma giyen Gomis ve Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ı yakalayan Love, bu sezon da krallık yarışının en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi. Love, geride kalan 7 haftada 7 gol kaydederken 2 de asiste imza attı.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 13:54
Anahtar Kelimeler:
Vagner LoveAlanyaspor
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