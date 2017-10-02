Alanyasporlu yıldız Vagner Love durdurulamıyor

GEÇTİĞİMİZ sezon Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması ile 23 gole imza atarak 'Gol Kralı' unvanını elinde bulunduran Vagner Love, yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor deplasmanında 3 gole birden imza atarak 'Hat-Trick' yapan Brezilyalı oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da attığı 2 golle takımının gol yükünü sırtladı. Galatasaray'da forma giyen Gomis ve Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ı yakalayan Love, bu sezon da krallık yarışının en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi. Love, geride kalan 7 haftada 7 gol kaydederken 2 de asiste imza attı.
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