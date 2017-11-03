Alanyasporlu yıldız futbolcu yeniden Milli Takım'da

A MİLLİ Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Bu sezon 10 maçta 4 gol 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba da A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Emre Akbaba'nın yanı sıra İstanbulspor'dan kaleci Okan Kocuk, savunmada Dordrecht'ten Erol Erdal Alkan, Atila Turan, orta sahada Kenan Karaman yeni isimler olarak dikkat çekti. Açıklanan kadroda Arda Turan, Caner Erkin ve Burak Yılmaz'ın olmaması dikkat çekti.

İşte A Milli Takım aday kadrosu;