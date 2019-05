Alanyasporlu taraftarlardan önemli çağrı: 'Tribünleri dolduralım'

TURUNCU yeşilli taraftarlar, 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor maçı için birlikte çağrısı yaptılar. Josef Sural için oynanacak olan maçta tribünlerin dolması gerektiğinin altını çizen taraftarlar, yaptıkları açıklama ile sporseverleri maça davet ettiler. İşte taraftarlardan yapılan o açıklama: "Alanyaspor taraftarı olarak Kayserispor maçı dönüşü talihsiz kaza sonucunda futbolcumuz Josef Sural hayatını kaybetmesi bütün Alanyaspor ailesini derinden üzmüştür. Bu acının tarifi asla olamaz. Futbolcu kardeşimizi asla ve asla unutmayacağız mekanın cennet olsun güzel insan. Bu süreçte gerek Alanya dışından gerekse Alanya'dan taziyelerini ileterek üzüntümüze ortak olan değerli dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Her zaman Alanyasporumuzun yanında olan Alanyamızın gururu, Alanyasporumuzun onursal başkanı Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavusoğlu'na programlarını erteleyerek kendi özel uçağıyla Josef Sural'ın eşini ve çocuklarını Çek Cumhuriyeti'ne götürmüştür. Cenaze ulaşım konusunda da her türlü fedakarlığı yaparak camiamızın yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Pazartesi akşamı oynanacak olan Alanyaspor Konyaspor maçı ertelenir mi diye konuşulurken fedarasyona başvuru yapıldı ama futbolcu kardeşlerimiz biz bu maça çıkmak istiyoruz talebinde bulununca başvuru geri çekildi. Büyük Alanyaspor taraftarına düşen görev bu maçta şudur; kesinlikle Oba Stadyumu'nu doldurarak bu cefakar kardeşlerimizin yanında olmaktır. Bu süreçte gerçekten her zaman yanımızda olan Konyaspor Başkanı, yönetimi ve taraftarına tarifi olmayan bu zor günümüzde yanımızda oldukları için teşekkürlerimizi sunarız. Konyaspor taraftarını Alanya'da en iyi şekilde karşılayacağız. İnşallah bu maçımızla birlikte 2 takım arasında dostluk rüzgarları pekişecektir. Bu maçta en ufak bir olumsuz davranış sergileyen kim olursa olsun bu kişinin arkasında durulmayacak, gereken ceza neyse almasını sağlayacağız. Bizler bundan önce olduğu gibi Türkiye'ye örnek olmuş Alanyaspor taraftarı olarak Akdeniz'in incisi Alanyamızın adını fair play açısından dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 12:39