Alanyasporlu Ozan Tufan hakkında flaş iddia!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız futbol adamı, genç oyuncuya performansından dolayı memnun olduklarını belirtip kendisini yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Alanyasporlu Ozan Tufan hakkında flaş iddia!
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FENERBAHÇE'nin devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli, genç oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

OZAN FORMA ŞANSI BULDUĞU İÇİN MUTLU

Fransız futbol adamı, Ozan'dan son durumu ile ilgili bilgi isterken 23 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da sürecinin kendisi açısından faydalı geçtiğini ve yeniden sürekli forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Comolli de Ozan'a performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken kendisini yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.Ozan Tufan, devre arasında kiralandığı Alanyaspor'da 7'si ilk 11 olmak üzere 11 resmi maça çıkarken gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazandı.

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