Alanyasporlu oyuncuya 3 maç ceza

GEÇTİĞİMİZ Pazar günü oynanan Gençlerbirliği maçının 75. dakikasında rakibine çok gereksiz bir dirsek atarak direkt kırmızı kart gören Aytemiz Alanyaspor'lu savunmacı Giorgios Tzavellas, bu hareketinden dolayı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK bugün kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.10.2017 tarih ve 16 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu GEORGIOS TZAVELLAS'ın, 01.10.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."