Alanyasporlu oyuncudan alkışlık hareket: O sadece bir futbolcu değil

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Djalma Campos, ülkesindeki 300 yetimhanenin eğitim gördüğü okula yaptığı yardımla sadece bir futbolcu olmadığını gösterdi

Alanyasporlu oyuncudan alkışlık hareket: O sadece bir futbolcu değil
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SPOR Totot Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Djalma Campos, geçtiğimiz günlerde ülkesinin  milli takımına davet edilmişti. Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri'nde Angola ile milli takım forması giyen siyahi yıldız, maçın ardından bir yetimhaneyi ziyaret etti. 300 öğrencinin öğrenim gördüğü yetimhaneye yardım yapan Campos, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımı yaptı. Yetimhanenin tüm eksiklerini gideren Alanyaspor'un yıldız futbolcusu, bu hareketiyle gönüllerde taht kurdu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Djalma Campos, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 19:13
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