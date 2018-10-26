 Alanyasporlu Norveçliler deplasman yaptı 

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un iç sahadaki maçlarını hiç kaçırmayan yerleşik Norveçli taraftarlar, turuncu yeşilli takımın deplasman maçlarına da büyük ilgi göstermeye başladı. Daha önce küçük gruplar halinde uçakla deplasmana giden Norveçliler, bu sefer tam bir taraftar gibi otobüs yolculuğu yaparak Bursa'ya deplasman yaptılar. Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Norveçli 9 kişi, bugün Bursa'ya ulaşarak pankart açtı. "SONSUZ DESTEK" pankartı ile sosyal medyada ilgi odağı olan Norveçli Alanyasporlular, Alanya'nın spor kamuoyu tarafından takdirle karşılandılar.