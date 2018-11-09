Alanyasporlu Merih Demiral A Milli Takım'da

A MİLLİ Takımımızın 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Listede Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Merih Demiral da yer aldı. Bu sezon Alanyaspor forması ile gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve U21 Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden olan Merih, şimdi de A Milli olmanın gururunu yaşıyor. A Milli Takım, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını dört gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir milli futbolcu ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda saat 19.00'da yapacak.

MAÇLAR NAKLEN YAYINLANACAK

Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için 18 Kasım Pazar günü Konya'dan Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün aday kadrodan bir futbolcuyla birlikte saat 18.30'da Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, toplantının ardından saat 19.00'da stadyumda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Türkiye ile Ukrayna'yı karşı karşıya getirecek özel müsabaka, 20 Kasım Salı günü saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım kafilesi, Ukrayna maçının hemen ardından Antalya'dan İstanbul'a dönecek.