Alanyasporlu kalecilerin savaşı

SÜPER Lig'de ilk yarının en çok gol yiyen (33) iki takımından birisi olan Aytemiz Alanyaspor'un kalesinde forma savaşı var. 6 Ocak'ta başlayan kamptaki ilk antrenmandan beri kaleci antrenörü Ramazan Kurşunlu ile birlikte çalışan Aytemiz Alanyaspor'un kalecileri Haydar Yılmaz, Remy Riou, Ufuk Ceylan ve genç isim İsmail Ünal, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın gözüne girebilmek ve ikinci yarıda formayı kapabilmek için tüm güçlerini sahaya yansıtıyorlar.

BİR ADIM ÖNDE

Antrenmanlardaki hırsıyla göze çarpan Aytemiz Alanyaspor'un eski kaptanı ve kalecisi Haydar Yılmaz, diğer kalecilere karşı bir adım önde duruyor. 2013-2014 sezonundan beri turuncu yeşilli takımın kalesini koruyan ve geride kalan sürede iki de şampiyonluk yaşayan tecrübeli eldiven, Alanyaspor'un Süper Lig'deki 36 maçında kaleyi korudu. Bu sezon da 12 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Haydar, yediği gollerden çok yaptığı kurtarışlarla akıllarda kaldı. Haydar Yılmaz'ın idmanlardaki performansı ise 'Kaleyi bırakmam' mesajı olarak yorumlanıyor.

İSTENİLENİ VEREMEDİ

Aytemiz Alanyaspor'un sezon başında Fransa'nın Nantes takımından transfer ettiği Remy Riou da kalede forma savaşı veren isimlerden. Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fransız eldiven, 1 de asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giyen 30 yaşındaki kaleci, kurtardığından çok yediği gollerle konuşulunca, sahadaki performansını yükseltemedi ve bir çok maçta kulübede bekledi. Kariyerinde Galatasaray ve Başakşehir gibi büyük takımlar olan kaleci Ufuk Ceylan'ın da gelmesi, Riou'ya daha çok çalışması gerektiğini hatırlattı.

HAYDAR'I ZORLAYACAK

Sezon başında Medipol Başakşehir'den transfer edilen kaleci Ufuk Ceylan da Goldcity kampının hırslı isimlerinden. Henüz turuncu yeşilli takımla resmi bir maça çıkamayan 31 yaşındaki kaleci, Hikmet Karaman'ın gelmesiyle iyice hırslandı. Yakın çevresine "Yedek beklemek hiç ama hiç hoşuma gitmiyor" dediği iddia edilen Ufuk Ceylan'ın, "Kamp sonuna kadar elimden gelen en yüksek performansı göstereceğim ve hocamın gözüne gireceğim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

HENÜZ ÇOK GENÇ

Aytemiz Alanyaspor'un altyapısından yetişen genç kaleci İsmail Ünal da takımla birlikte Goldcity'deki kampta yer alıyor. Ağabeyleri ile birlikte antrenmanlara çıkan genç kaleci İsmail Ünal, sergilediği performansla iyi bir kaleci olacağının sinyallerini veriyor. İsmail, "Her antrenmanda ağabeylerimden bir şeyler öğreniyorum. Daha çok çalışarak Aytemiz Alanyaspor'un kalesini korumak için ben de rekabete dahil olacağım" dedi.