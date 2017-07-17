Alanyasporlu Gol Kralı'nın kebap özlemi 

ALANYASPORLU taraftarların merakla beklediği isim olan Vagner Love, bu sabah yaptığı antrenmanın ardından soluğu Haydar Usta Kebap Evi'nde aldı. Öğle yemeğinde kebap yiyen ve enerji depolayan golcü oyuncu, "Alanya'yı gerçekten de çok özlemişim. Kebapları da..." diyerek özlemini dile getirdi.
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