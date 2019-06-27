Alanyasporlu gençler sahaya çıktı

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un yeni sezon hazırlık kampı 1 Temmuz'da başlayacak. Kamp öncesi Teknik Direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda genç futbolcular için düzenlenen 4 gunluk antrenman programı bugün başladı. Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörler gözetiminde bu akşam yapılan ilk antrenmana, geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen genç futbolcular ile U21, U19 ve U17 takımlarından bazı oyuncular katıldı. Genç oyuncular için düzenlenen antrenman programı Pazar günü sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 00:37