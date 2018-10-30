Alanyasporlu genç yıldız milli oluyor 

U16 Milli Takımımızın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un U16 takımında görev yapan genç orta saha oyuncusu Alperen Soysal da U16 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi. 6 ve 8 Kasım 2018 tarihlerinde, İstanbul'da Ukrayna ile iki hazırlık maçı yapacak olan U16 Milli Takımımızda aday kadroya davet edilen oyuncular, 1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. U16 Milli Takımımız, Ukrayna ile ilk hazırlık maçını 6 Kasım 2018 Salı günü saat 13.00'de Sancaktepe Stadı'nda oynayacak.

U16 Milli Takımımızın Ukrayna maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler:

Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Kerem Yusuf Ersunar (Galatasaray A.Ş.)

Defans:

Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Furkan Yaşa (Kasımpaşa A.Ş.), Ravil Tagir (Altınordu A.Ş.), Seyhan Yiğit (Bayern München), Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha:

Abdullah Soğucak (Altınordu), Ahmet Deha Sarıahmet (Gençlerbirliği), ALPEREN SOYSAL (AYTEMİZ ALANYASPOR), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Emre Demir (Kayserispor), İzzet Karaboğa (Atiker Konyaspor), Süleyman Cebeci (Trabzonspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Yiğit Emre Çeltik (Altınordu)

Forvet:

Fehmi Koç (Antalyaspor A.Ş.), Gürol Demirezen (Fenerbahçe A.Ş.)

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 14:46