Alanyasporlu futbolcuya piyango vurdu

BU akşam arkadaşlarıyla beraber Leman Kültür Bistro Cafe'ye giden 23 yaşındaki futbolcu , mekana gelen Milli Piyango satıcısından bir tane Kazı Kazan aldı. Heyecanla kartı kazıyan Sackey'ye Kazı Kazan'dan tam 5 bin TL ikramiye çıktı. Önce şaşıran, sonra da çok sevinen siyahi oyuncu, ikramiye çıkan Kazı Kazan kartını sosyal medya hesabından paylaşarak "I'm the lucky guy (Şanslı adamım)" notunu düştü.

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