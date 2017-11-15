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Alanyasporlu futbolcuya piyango vurdu

Aytemiz Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey'ye piyango vurdu

Alanyasporlu futbolcuya piyango vurdu

Aytemiz Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey'ye piyango vurdu

15 Kasım 2017 Çarşamba 21:41
Alanyasporlu futbolcuya piyango vurdu
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BU akşam arkadaşlarıyla beraber Leman Kültür Bistro Cafe'ye giden 23 yaşındaki futbolcu, mekana gelen Milli Piyango satıcısından bir tane Kazı Kazan aldı. Heyecanla kartı kazıyan Sackey'ye Kazı Kazan'dan tam 5 bin TL ikramiye çıktı. Önce şaşıran, sonra da çok sevinen siyahi oyuncu, ikramiye çıkan Kazı Kazan kartını sosyal medya hesabından paylaşarak "I'm the lucky guy (Şanslı adamım)" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporFutbolcuPiyango
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