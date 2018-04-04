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Alanyasporlu futbolcuya Brezilya usulü kutlama

Aytemiz Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey'in doğum günü antrenmandan sonra kutlandı. Brezilya usulü kutlama oldukça renkli görüntülere sahne oldu

Alanyasporlu futbolcuya Brezilya usulü kutlama

Aytemiz Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey'in doğum günü antrenmandan sonra kutlandı. Brezilya usulü kutlama oldukça renkli görüntülere sahne oldu

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:47
Alanyasporlu futbolcuya Brezilya usulü kutlama
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AYTEMİZ Alanyaspor'un Ganalı oyuncusu Isaac Sackey'nin 24. yaş günü takım arkadaşları tarafından antrenman sahasında kutlandı. Antrenmanın ardından sahaya getirilen pastanın mumlarını söndüren Sackey pastayı kestiği sırada takım arkadaşları tarafından un ve yumurtaya bulandı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı Brezilya usulü doğum günü kutlamasının ardından Isaac Sackey ve takım arkadaşları birlikte fotoğraf çektirdi. Sackey daha sonra futbolcu ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.

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Son Güncelleme: 04.04.2018 18:56
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaIsaac SackeyAytemiz Alanyaspor
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