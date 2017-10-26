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Alanyasporlu futbolcunun ayağı kırıldı

Aytemiz Alanyaspor U15 takımının genç oyuncularından takım kaptanı Eren Gündoğan'ın, bugün yapılan antrenmanda ayağı kırıldı

Alanyasporlu futbolcunun ayağı kırıldı

Aytemiz Alanyaspor U15 takımının genç oyuncularından takım kaptanı Eren Gündoğan'ın, bugün yapılan antrenmanda ayağı kırıldı

26 Ekim 2017 Perşembe 20:17
Alanyasporlu futbolcunun ayağı kırıldı
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AYTEMİZ Alanyaspor U15 takımının genç oyuncularından takım kaptanı Eren Gündoğan'ın, bugün yapılan antrenmanda ayağı kırıldı. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından ambulansla Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Eren'in yarın ameliyat olacağı öğrenildi.

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Aytemiz AlanyasporU15 TakımıEren Gündoğan
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