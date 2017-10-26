Alanyasporlu futbolcunun ayağı kırıldı

AYTEMİZ Alanyaspor U15 takımı nın genç oyuncularından takım kaptanı Eren Gündoğan 'ın, bugün yapılan antrenmanda ayağı kırıldı. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından ambulansla Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Eren'in yarın ameliyat olacağı öğrenildi.

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