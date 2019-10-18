Alanyasporlu futbolcunun acı günü!
Alanyaspor ve milli takımın yıldızı Efecan Karaca, dedesi İbrahim Pirnal'i kaybetti. Turuncu yeşilli kulüp, yayınladığı mesajla Efecan'a taziyelerini iletti
SPOR 18.10.2019, 21:34 18.10.2019, 21:39
SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un ve milli takımın başarılu futbolcusu Efecan Karaca'nın dedesi İbrahim Pirnal, bugün hayatını kaybetti. Turuncu yeşilli kulüp de bir mesaj yayınlayarak taziyelerini iletti. Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Efecan Karaca’nın dedesi İbrahim Pirnal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta futbolcumuz Efecan Karaca olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
21°
açık
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2