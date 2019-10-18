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Alanyasporlu futbolcunun acı günü!

Alanyaspor ve milli takımın yıldızı Efecan Karaca, dedesi İbrahim Pirnal'i kaybetti. Turuncu yeşilli kulüp, yayınladığı mesajla Efecan'a taziyelerini iletti 

SPOR 18.10.2019, 21:34 18.10.2019, 21:39
Alanyasporlu futbolcunun acı günü!
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SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un ve milli takımın başarılu futbolcusu Efecan Karaca'nın dedesi İbrahim Pirnal, bugün hayatını kaybetti. Turuncu yeşilli kulüp de bir mesaj yayınlayarak taziyelerini iletti. Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Efecan Karaca’nın dedesi İbrahim Pirnal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta futbolcumuz Efecan Karaca olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Alanyaspor #EFECAN KARACA #İbrahim Pirnal
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