Alanyasporlu futbolculardan özel istek: 'Oynamak istiyoruz'

ELİM kazada futbolcu arkadaşları Josef Sural'ı kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, acılarını kalplerine gömdü. Turuncu yeşilli yönetimin bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı maç erteleme talebine karşı çıktığı öğrenilen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların, Konyaspor ile oynanacak olan maçta sahaya Josef Sural için çıkmak istedikleri öğrenildi. Konu ile ilgili Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir toplantı yapmıştır. Futbolcularımız toplantıda 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz Türkiye Futbol Federasyonu’na bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir."