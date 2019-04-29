Alanyasporlu futbolcular kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

KAYSERİ deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi. Kazada biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Ağır yaralanan forvet Josef Sural, yaşamını yitirdi.Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı.

ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

AĞIR YARALANAN SURAL ÖLDÜ

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural ameliyata alındı. Çek futbolcu Sural, yapılan tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALANYASPOR KAFİLESİ HASTANEYE GELDİ

Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 08:23