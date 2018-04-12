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Alanyasporlu futbolcular Deli Kasap'a konuk oldu

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Özgür Şef'in Delik Kasap restoranda akşam yemeğinde bir araya geldi

Alanyasporlu futbolcular Deli Kasap'a konuk oldu

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Özgür Şef'in Delik Kasap restoranda akşam yemeğinde bir araya geldi

12 Nisan 2018 Perşembe 21:29
Alanyasporlu futbolcular Deli Kasap'a konuk oldu
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RESTORAN işletmesinin davetine yönetim kurulu adına kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı. İşletme Müdürü Mustafa Kaplan ve garsonlar turuncu yeşilli forma giyerek servis yaptı. Oldukça keyifli geçen akşam yemeğinde turuncu yeşilli futbolcular sohbet etme imkanı buldu. Yemek sonunda kaptan Haydar Yılmaz, takım arkadaşları adına davetten dolayı işletme müdürü Mustafa Kaplan'a teşekkür etti. Daha sonra turuncu yeşilli futbolcular ve Delik Kasap çalışanları 'Alanyasporumuza Başarılar Dileriz' yazan pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

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Son Güncelleme: 12.04.2018 21:46
Anahtar Kelimeler:
RestoranDeli KasapAytemiz Alanyaspor
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