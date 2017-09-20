Alanyasporlu futbolcudan romantik teklif 

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un başarılı stoperlerinden Birol Parlak, sevgilisine unutamayacağı bir evlilik teklifi yaptı. Plajda bu özel gün için son derece detaylı bir organizasyon hazırlayan Birol, kız arkadaşını mutluluktan havalara uçurdu. Kumların üzerine yazılan "Evlen Benimle" yazısı ile sevgilisine ömür boyu mutluluğu teklif eden Birol Parlak, aldığı "Evet" cevabına çok sevindi. Düğünün de kısa bir süre sonra olacağını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin" dedi.
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