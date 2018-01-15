Alanyasporlu Fofana kıymete bindi 

GEÇTİĞİMİZ günlerde Fransa Ligue 1'de zor günler geçiren Saint Etienne'nin savunmaya takviye için Alanyasporlu savunma oyuncusu Mamadou Fofana'yı takibe aldığı iddia edilmişti. Bir iddia da Belçika'dan geldi. 19 yaşındaki genç yeteneğe Belçika ekibi Anderlecht'in resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Fofana için son olarak Süper Lig ekiplerinin de devreye girdiği belirtilirken, Antalyaspor ve Başakşehir’in gözünü diktiği iddia edilen Malili futbolcu, bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 18 maçta görev aldı.

