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Alanyasporlu Fofana kıymete bindi 

Aytemiz Alanyaspor’un genç stoperi Mamadou Fofana için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı

Alanyasporlu Fofana kıymete bindi 

Aytemiz Alanyaspor’un genç stoperi Mamadou Fofana için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:15
Alanyasporlu Fofana kıymete bindi 
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Fransa Ligue 1'de zor günler geçiren Saint Etienne'nin savunmaya takviye için Alanyasporlu savunma oyuncusu Mamadou Fofana'yı takibe aldığı iddia edilmişti. Bir iddia da Belçika'dan geldi. 19 yaşındaki genç yeteneğe Belçika ekibi Anderlecht'in resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Fofana için son olarak Süper Lig ekiplerinin de devreye girdiği belirtilirken, Antalyaspor ve Başakşehir’in gözünü diktiği iddia edilen Malili futbolcu, bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 18 maçta görev aldı.
 

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Aytemiz AlanyasporMamadou FofanaSaint EtienneTransfer
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