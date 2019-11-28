Alanyasporlu eskrimcilere milli görev

ESKRİM sporcularımızdan Yağmur Sönmüş, 14-15 Aralık tarihlerinde İspanya’nın Burgos kentinde düzenlenecek genç bayanlar dünya kupasında ülkemizi temsil edecek. Genç bayanlar milli takımımızın antrenörlüğünü ise eskrim takımımızın antrenörü Murtaza Berkan Anıl yapacak.

Eskrim şube koordinatörü Kerim Kılınç, yaklaşık bir yıl önce belirlediğimiz milli takıma sporcu verme hedefine ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. İlk günden beri kendilerine inanan ve desteklerini esirgemeyen başta başkanımız Hasan Çavuşoğlu olmak üzere tüm yönetimimize teşekkür eden Kılınç, "Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz ve inanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda milli takımımıza birçok sporcu göndereceğiz. Bugün bizlere ve Alanya’mıza bu gururu yaşatan sporcu ve hocalarımıza teşekkür eder, dünya kupasında başarılar dilerim" dedi.