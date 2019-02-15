Alanyasporlu eskrimciler Hırvatistan’da

Aytemiz Alanyasporlu eksrimciler Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa U14 Epe - Flöre Circuit Turnuvası'na katılacak.

Alanyasporlu eskrimciler Hırvatistan’da
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AYTEMİZ Alanyasporlu eskrimciler 16-17 Şubat tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek Avrupa U14 Epe - Flöre Circuit Turnuvası'na katılacak. 7 sporcudan oluşan Alanyaspor Eskrim Takımı hazırlıklarını tamamlayarak Zagreb’e gitti. Alanyaspor Eskrim Antrenörü Murtaza Berkan Anıl, bu turnuvaya yaklaşık bir aydır hazırlandıklarını söyledi. Türkiye’yi ve Alanyaspor’u en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Anıl, "Bu organizasyonda ülkemiz ve Alanyaspor için en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz" dedi.

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