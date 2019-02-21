Alanyasporlu Erdinç Portekiz'e transfer oldu

AYTEMİZ Alanyasporlu Erdinç Mergen Portekiz'in Tondela takımına transfer oldu. 18 yaşındaki golcü futbolcu 2017 yılında Galatasaray'dan Aytemiz Alanyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. 2000 gurubunun önemli isimlerindendi 2013 yılında Galatasaray'da futbola başlayan Erdinç Mergen meşhur 2000 grubunun önemli futbolcuları arasında yer alıyordu. 2017 yılında Emrah Bayraktar'ın alt yapının başında olduğu dönemde Erdinç Mergen'in Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmasına izin verildi.

Attığı gollerle dikkat çekti!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gitmeyeceğinin sözünü veren Erdinç Mergen bedelsiz olarak Aytemiz Alanyaspor'un yolunu tuttu. Alanya U19 takımı ile yarım sezonda 10 gol atan futbolcu kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Emre Akbaba transferinde takasta kullanıldı!

Emre Akbaba'yı Galatasaray'a 4 milyon Euro'ya satan Aytemiz Alanyaspor ayrıca Erdinç Mergen'in bonservisini de Sarı-Kırmızılı takımdan aldı. Sezonun ilk yarısında U21 takımı ile 2,5 ayda 9 gol atan Erdinç Mergen'in Aytemiz Alanyaspor ile 2022 yılını kadar sözleşmesi bulunuyordu.